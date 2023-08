In Oberstaufen sind in der Nacht auf Samstag zwei Männer bei einer Schlägerei verletzt worden. Angeblich hat eine größere Gruppe die beiden angegriffen. Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall und bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstagmorgen, gegen 03:05 Uhr wurde der Polizei eine größere Schlägerei am Bahnhofsplatz in Oberstaufen gemeldet. Als die Beamten eintrafen waren lediglich zwei leicht verletzte Oberallgäuer im Alter von 55 und 34 Jahren vor Ort. Der Polizeimeldung zufolge haben die beiden Männer gegenüber der Polizei angegeben, von einer größeren Männergruppe attackiert und leicht verletzt worden zu sein.

Tathergang unklar

Weil die beiden Geschädigten alkoholisiert waren, kann die Polizei den genauen Tathergang nicht genauer klären. Bei den Tätern soll es sich um etwa zehn Männer mit dunkler Hautfarbe gehandelt haben. Näheres hierzu ist nicht bekannt.

Zeugenaufruf

Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt im Bereich des Oberstaufener Bahnhofs unterwegs waren und Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Immenstadt unter der Telefonnummer 08323/961011 oder der Polizei Oberstaufen unter der Telefonnummer 08386-939300 in Verbindung zu setzen.