Bei einem Verkehrsunfall bei Günzburg sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Eine Autofahrerin war frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt.

Nach Angaben der Polizei hatte sich der Unfall am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 16 an der Günzburger Kreuzung Günzburger„Polizeiohr“ ereignet. Eine 70-jährige Autofahrerin war in Richtung Dillingen unterwegs und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie dann frontal mit dem Kleintransporter eines 30-Jährigen.

Beide Autofahrer bei Frontalunfall in Günzburg verletzt

Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.