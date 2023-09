Am Montag sind zwei Menschen in Memmingen und Ottobeuren bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Unter den Verletzten ist auch ein zehnjähriger Junge.

Der zehnjährige Schüler hatte gegen 16:15 Uhr in Memmingen in einer Linkskurve im Revalweg die Straße geschnitten. Daraufhin stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Laut Polizei erlitt der Junge eine Verletzung am Fuß.

Unfall beim Ausparken in Ottobeuren

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16:48 Uhr in Ottobeuren. Ein 19-jähriger Autofahrer wollte von einem Parkplatz Am Brühl herausfahren. Dabei übersah er eine von rechts kommende Autofahrerin. Beim anschließenden Zusammenstoß zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu.