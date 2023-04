Im Bereich Zell/Eisenberg hat der Revierleiter in den letzten drei Wochen zwei tote Rehe gefunden, die mit einem Biss in die Kehle getötet worden sind. Die Polizei geht davon aus, dass ein wildernder Hund die Tiere erlegt hat.

Demnach konnte eine Spaziergängerin in einem der Fälle einen mittelgroßen, hauptsächlich schwarz gefärbten Hund beobachten, der an einem der Rehkadavar fraß. "Es muss daher davon ausgegangen werden, dass die Rehe durch diesen Hund getötet wurden", so die Polizei. "Sollte jemand gleichgelagerte Fälle beobachtet haben oder Hinweise zu dem Hundehalter geben können so wird darum gebeten sich mit der Polizeiinspektion Füssen in Verbindung zu setzen."

Hinweis der Polizei

Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass ein Jäger einen Hund erschießen darf, sollte der Hund dabei beobachtet werden, wie er ein Wildtier hetzt. Um dies zu vermeiden sollten Hunde stets angeleint und beaufsichtigt sein.