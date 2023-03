In Steinach am Brenner (Tirol) sind am Mittwochvormittag zwei Skifahrer auf der Piste zusammengestoßen. Die beiden 71 und 72 Jahre alten Österreicher blieben anschließend bewusstlos auf der Piste liegen.

Gegen 11:30 Uhr waren beide Skisportler im Skigebiet Skiarena Bergeralm auf der Piste unterwegs, als sie kollidierten. Dabei verloren beide Wintersportler das Bewusstsein. Die Männer wurden von der Pistenrettung erstversorgt, anschließend brachte ein Rettungshubschrauber die Männer mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck und das Krankenhaus Hall.