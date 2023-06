Am Donnerstag sind zwei Radfahrerinnen im Ostallgäu durch Stürze verletzt worden. Eine 49-jährige Frau musste ins Krankenhaus, nachdem sie über den Lenker ihres E-Bikes gestürzt war.

Die Ostallgäuerin war der Polizei zufolge in Oberried auf der Staatsstraße von Pfronten in Richtung Füssen unterwegs. Am Weißensee wechselte sie auf den Radweg und übersah dabei den hohen Bordstein. Bei der anschließenden Kollision stürzte die Frau über den Lenker auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte die Frau, die laut Polizei zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen hatte, ins Krankenhaus.

Seniorin kommt in Unterthingau Gehweg zu Nahe

Ebenfalls am Donnerstagabend fuhr eine Seniorin mit ihrem Rad in Unterthingau auf der Kemptener Straße. Dabei kam sie dem Randstein des Gehwegs zu nahe und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die 80-Jährige mit Schürf- und Platzwunden am Kopf ins Krankenhaus. Auch hier meldet die Polizei, dass das die Radlerin keinen Helm getragen hatte.