In Vorarlberg sind zwei junge Mopedfahrer bei Unfällen verletzt worden. In Schwarzach ist ein Mopedfahrer mit einem Bus kollidiert. In Feldkirch krachten eine 15-Jährige und ihre Beifahrerin mit einem Auto zusammen.

Unfall mit Bus in Schwarzach

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 06:45 Uhr fuhr ein Landbus in Schwarzach auf der L3 von Dornbirn kommend in Richtung Wolfurt. Auf Höhe der Kreuzung Hofsteigstraße/Bahnhofstraße wollte der Busfahrer nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Moped auf der L3 von Wolfurt kommend in Richtung Dornbirn.

Mopedfahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen

Laut Polizei Vorarlberg hatte der Mopedfahrer den abbiegenden Landbus nach der Brücke über die Schwarzach bemerkt und noch versucht mit einer sofort eingeleiteten Vollbremsung eine Kollision zu verhindern. Trotz der Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß mit dem Bus. Dadurch stürzte der 16-Jährige und verletzte sich unbestimmten Grades. Er wurde vor Ort von der Rettung Dornbirn sowie dem Notarzt erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins KH Dornbirn verbracht.

Zusammenstoß auf Kreuzung in Feldkirch

Am Mittwoch gegen 18:15 Uhr fuhr ein 55-jähriger Autofahrer in Feldkirch auf dem Eicheleweg und wollte über die Kreuzung Eicheleweg-Linaweg geradeausfahren. Zur selben Zeit fuhr eine 15-jährige Mopedlenkerin mit einer Beifahrerin aus Feldkirch auf dem Linaweg entlang und wollte bei der Kreuzung Linaweg-Eicheleweg geradeaus in den Linaweg weiter fahren.

16-Jährige und Sozia verletzt im Krankenhaus

In der Kreuzung Linaweg-Eicheleweg kollidierten das Auto und das Moped. Die Mopedfahrerin und ihre Beifahrerin kamen dabei zu Sturz und zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Beide wurde vor Ort durch die Rettungskräfte sowie den Notarzt erstversorgt und anschließend ins LKH Feldkirch verbracht.