In Markdorf sind am Sonntag vier Männer bei einer Massenschlägerei verletzt worden, zwei davon sogar schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge sollte auf dem Parkplatz eine Aussprache nach einem Streit stattfinden.

Der Kripo Friedrichshafen zufolge waren vergangene Woche zwei Personengruppen in Streit geraten. Die Männer hatten sich am Sonntag gegen 21:00 Uhr zu einer Aussprache auf einem Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße getroffen. Dabei soll eine Gruppe die andere angegriffen haben.

Zwei Männer schwer verletzt

Bei der Schlägerei soll auch ein scharfkantiger Gegenstand benutzt worden sein. Ein 22 und 27 Jahre alter Mann erlitten dabei schwere Verletzungen, zwei 34 und 40 Jahre alte Männer wurden leicht verletzt.

Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung, bei der unter anderem ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnten die Ermittler drei Tatverdächtige im Alter von 31 bis 40 Jahren vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit an. Zur Aufarbeitung hat das Polizeipräsidium Ravensburg die Ermittlungsgruppe "Parkplatz" gegründet.