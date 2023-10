Am Montag sind zwei Arbeiter in Kramsach und Vomperbach (Tirol) bei Unfällen schwer verletzt worden. Ein Mann verlor bei der Arbeit mit einer Kreissäge mehrere Fingerkuppen. In Vomperbach erlitt ein Arbeiter schwere Kopfverletzungen.

Arbeiter verliert Fingerkuppen

In Kramsach war ein 49-jähriger Österreicher gegen 16.25 Uhr in einer Firma mit Sägearbeiten an einer Kreissäge beschäftigt. Währenddessen hat der Mann der Tiroler Polizei zufolge mit der rechten Hand nach einem abgesägten Holzstück gegriffen. Dabei ist er mit den Fingern in das Sägeblatt gekommen. Das Sägeblatt trennte ihm mehrere Fingerkuppen ab. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

Arbeitsunfall in Vomperbach

Gegen 14.25 Uhr kam es in Vomperbach zum nächsten schwerwiegenden Arbeitsunfall. Ein 42-jähriger österreichischer Betriebselektriker hatte in einem Gewerbebetrieb in an einem an der Decke befindlichen Hallenkran eine neue Fernsteuerungseinheit installiert. Nach den Montagearbeiten wollte der Mann die Steuerung testen und fuhr dazu mit Hilfe eines Gabelstaplers zum Kran hinauf.

Kopf eingeklemmt

Während des Test wurde der Mann aus bisher unbekannter Ursache mit dem Kopf zwischen den Schaltkasten und dem Schutzgitter des Gabelstaplers eingeklemmt. Der Polizeimeldung zufolge wurde er dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert.