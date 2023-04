In den Stubaier Alpen in Tirol ist es am Samstag zu zwei Lawinenabgängen gekommen.

Drei Gruppen von Skitourengeher hatten Glück.

Die erste Lawine ereignete sich an der Schaufelspitze. Drei Skitourengeher (30, 25 und 21) aus Deutschland und den Niederlanden mussten bei der Abfahrt einen Hang queren. Vor dem Einfahren in den Hang führten die Männer durch Hinuntertreten von Wechten Stabilitätstests der Schneedecke durch. Dabei löste sich auf einer Höhe von etwa 3.100 Metern eine Schneebrettlawine.

Keine Verletzten

"Die zuerst schmal verlaufende Schneebrettlawine zog sich im unteren Verlauf trichterförmig in die Breite (ca 150 Meter) und kam im flachen Auslauf des Hanges nach ca 600 Metern zum Stillstand", so die Tiroler Polizei. Weil die Gruppe den gesamten Hang nicht einsehen und eventuelle verschüttete Personen nicht ausschließen konnte, meldeten sie den Abgang bei über die Leitstelle Tirol. Nach weiteren Abklärungen konnten die zuständigen Behörden ausschließen, dass Personen verschüttet oder zu Schaden gekommen waren.

Lawinenabgang ohne schlimmere Folgen

Ein weiterer Lawinenabgang ereignete sich auf der Östlichen Seespitze im Gemeindegebiet von Neustift i. St. Eine 3-köpfige Skitourengruppe aus Tschechien wollte den Berg besteigen. Dabei entschied sich die Gruppe in gerader Linie den ca. 34-40° steilen Nordwesthang in Spitzkehren aufzusteigen. Gegen 11:20 Uhr löste sich in einer Höhe von etwa 3.300 Metern direkt unterhalb des Gipfelgrats eine 700 Meter lange und 100 Meter breite Schneebrettlawine.

Zwei Gruppen haben Glück

Von der Skitourengruppe wurde niemand von der Lawine erfasst. Eine nachkommende 4-köpfige Gruppe befand sich ca. 300 Höhenmeter unterhalb des Lawinenanrisses. Diese Gruppe blieb ebenfalls schadlos. "Nach entsprechenden weiteren Abklärungen konnte ausgeschlossen werden, dass weitere Personen verschüttet oder zu Schaden gekommen waren", heißt es abschließend im Polizeibericht.

Skigebiet nicht betroffen

Wie die Polizei mitteilt, herrschte am Samstag in den von Lawinenabgängen betroffenen Gebieten oberhalb von 2.600 Metern die Lawinenwarnstufe zwei von fünf. Der gesicherte Skiraum vom Skigebiet Stubaier Gletscher sei durch den Lawinenabgang nicht betroffen worden.