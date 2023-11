Am Donnerstag ist es in Burgau und Holzheim zu Verkehrsunfällen mit Kindern gekommen. In beiden Fällen hatten Autos jeweils ein Kind angefahren und verletzt.

Achtjähriger Junge rennt plötzlich auf die Straße

In Burgau hat eine Autofahrerin am Donnerstagmorgen ein Kind angefahren. Gegen 07:45 Uhr war die 54-Jährige mit ihrem Auto auf der Kapuzinerstraße stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe des Verbrauchermarktes rannte der Polizei zufolge plötzlich ein achtjähriges Kind vom linksseitigen Gehweg über die Straße.

Junge leicht verletzt im Krankenhaus

Trotz einer Vollbremsung konnte die Autofahrerin einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern. Der Junge wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Kind auf Tretroller angefahren und mittelschwer verletzt

In Holzheim hat am Mittwoch Mittag ein Autofahrer ein Kind angefahren. Der Mann wollte in der Schulstraße aus einer Grundstücksausfahrt herausfahren. Dabei soll er laut Polizei den Vorrang des Kindes, das mit einem Tretroller unterwegs war und sich auf dem Gehweg der Grundstücksausfahrt näherte, missachtet haben. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Kind. Dabei erlitt das Kind mittelschwere Verletzungen. Es wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.