Seit Montag wurden zwei Jugendliche im Landkreis Bad Kissingen vermisst. Die beiden sind mittlerweile wieder in das Kinderheim in Aura an der Saale, in dem sie leben, zurückgekehrt.

Der 13-Jährige und die 15-Jährigehatten nach Informationen der Polizei gemeinsam am Montagnachmittag gegen 16:10 Uhr die Jugendeinrichtung in der unterfränkischen Gemeinde Aura an der Saale im Landkreis Bad Kissingen verlassen. Bis zum Einbruch der Nacht kehrten sie nicht dorthin zurück.



Polizei suchte mit Hubschrauber und bat die Bevölkerung um Hilfe

Die Polizei suchte unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und zwischenzeitlich sogar öffentlich nach den Teenagern. Wie die Polizei jedoch nun am Dienstag mitteilte, sind die beiden Teenager inzwischen wohlbehalten wieder in das Kinderheim zurückgekehrt.