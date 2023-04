Ein zweijähriger Junge ist mit einem Laufrad in einem Wohngebiet in Weiler-Simmerberg unterwegs, als ihn ein Auto erfasst. Der Junge verletzt sich schwer.

Der Junge fuhr am frühen Donnerstagabend mit seinem Laufrad auf einer Nebenstraße in einem Wohngebiet in Simmerberg, teilt die Polizei mit. Zur selben Zeit war fuhr auch eine 42-jährige Autofahrerin auf der Straße.

Junge bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Das Auto erfasste das Kind. Warum ist noch nicht klar. Der genaue Unfallhergang ist bislang nicht geklärt. Der Junge wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt.

Großaufgebot an Rettungskräften

Ein Großaufbebot an Einsatzkräften bestehend aus Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und einem Rettunghubschrauber machte sich so schnell es ging auf den Weg zum Unfallort. Der Hubschrauber flog den Jungen in eine Klinik.

Junge schwebt nicht in Lebensgefahr

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befindet sich der Zweijährige auf dem Weg der Besserung. Er schwebt nicht in Lebensgefahr. Vermutlich verhinderte sein getragener Fahrradhelm noch schwerere Verletzungen. Da der genaue Unfallhergang bislang nicht geklärt ist, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Kempten ein Unfallgutachter zur Unfallstelle hinzugezogen.