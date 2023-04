In der Nacht auf Montag musste die Feuerwehr gleich zwei Mal wegen Bränden in einer Schul- und Wohneinrichtung im Landkreis Ravensburg ausrücken. Weil es sich um Brandstiftung handeln könnte, nahm die Polizei kurz darauf einen tatverdächtigen Jugendlichen fest.

Zunächst brach gegen 00:15 Uhr ein Feuer in einem Zimmer der Schul- und Wohneinrichtung in der Martinstraße in Berg bei Ravensburg aus. Während die Bewohner diesen Brand gleich löschen konnten, musste die Feuerwehr rund drei Stunden später eingreifen, als sie erneut zu der Einrichtung gerufen wurde. Dieses Mal brannte es in einem Wäschekeller, wobei sich starker Rauch entwickelte. Die Bewohner und ein Betreuer konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, bei dem ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen bis mittleren fünfstelligen Betrags entstand.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung - Jugendlicher unter Tatverdacht

Mit Blick auf die Gesamtumstände kann die Polizei nach eigenen Angaben nicht ausschließen, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Das Kriminalkommissariat Ravensburg nahm entsprechende Ermittlungen auf.

Der Verdacht der Beamten richtet sich gegen einen Jugendlichen. Polizisten nahmen den Teenager deshalb vorläufig in Gewahrsam und übergaben ihn zwischenzeitlich an seine Erziehungsberechtigten.

Mülltonnen gehen in Markdorf in Flammen auf

Schon in der Nacht auf Sonntag hatten Polizisten den jungen Mann in Markdorf aufgegriffen, nachdem dort gegen 23:30 Uhr zunächst in der Talstraße und rund eine Stunde später in der Hahnstraße jeweils eine Mülltonne in Flammen aufgegangen war. Ein Zeuge hatte die erste brennende Mülltonne schnell entdeckt und wohl Schlimmeres verhindert, heißt es von Seiten der Polizei. Weniger glimpflich verlief der zweite Mülltonnenbrand in der Hahnstraße. Dort wurde ein Garagentor in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. In beiden Fällen musste die Feuerwehr ausrücken. Die Polizei ermittelt nun, ob der Jugendliche mit den Bränden in Ravensburg und Markdorf in Verbindung steht.