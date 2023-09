Am Sonntag sind in Tussenhausen zwei Autos so heftig kollidiert, dass beide Fahrzeuge in ein Feld geschleudert wurden. Ein 18-jähriger Autofahrer war in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag auf der Oberfeldstraße zwischen Mattsies und Rammingen. Der 18-Jährige kam laut Polizei mit seinem Wagen nach rechts ins Bankett und lenkte dagegen. Dadurch geriet er in die Gegenfahrspur und kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Glück gehabt

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge von der Straße in ein Feld geschleudert. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt, es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Im Einsatz war neben der Polizei, ein Rettungswagen sowie dreizehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Mattsies.