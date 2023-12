Gleich zwei Autos haben am Donnerstag innerhalb von wenigen Stunden auf der A96 bei Wangen und Leutkirch Feuer gefangen. Zeitweise musste die Autobahn komplett gesperrt werden.

Auto fängt während der Fahrt auf A96 bei Wangen Feuer

In Flammen ging laut Polizei ein Auto am Donnerstagvormittag auf der A96 bei Wangen auf. Der Fahrer war mit seinem Hyundai auf der Autobahn in Richtung München unterwegs, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum seines Autos drang. Während der Mann sein Auto zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord auf dem Seitenstreifen abstellte, schlugen schon Flammen aus dem Motorraum. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Sie konnten aber nicht verhindern, dass das Auto komplett ausbrannte.

Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 40.000 Euro belaufen. Auch der Fahrbahnbelag auf dem Standstreifen wurde in Mitleidenschaft gezogen. Während der Löscharbeiten und der Bergung des Hyundai wurde der Autobahnabschnitt komplett gesperrt.

Auto hat auf der A96 bei Leutkirch Reifenpanne und beginnt zu brennen

Nur wenige Stunden später brannte es nur ein paar Kilometer weiter bei Leutkirch erneut auf der A96. Ein Autofahrer hatte am Donnerstagabend eine Reifenpanne und musste seinen Wagen deshalb auf dem Seitenstreifen anhalten. Dort fing er laut Polizei plötzlich Feuer. Die örtlichen Feuerwehren löschten den Renault. Ein Abschleppdienst kümmerte sich anschließend um das Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Die A96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West war in Fahrtrichtung Lindau zeitweise komplett gesperrt.

Warum die Autos auf der A96 plötzlich zu brennen begannen, ist laut Polizei noch unklar.

Die A96

Die Bundesautobahn 96, kurz A96 beginnt an der Staatsgrenze bei Lindau am Bodensee und endet in München. Sie hat eine Länge von 172,5 Kilometer und verbindet die Bodenseeregion, die Ostschweiz und Vorarlberg mit dem Fünfseenland und dem Großraum München.