In Benningen sind am Montag zwei Arbeiter bei einem Brand in einer Förderbandhalle verletzt worden. Bei Schweißarbeiten hatten sich Dämmungsgummis entzündet.

Gegen 10:50 Uhr hatten die beiden Arbeiter in einer Förderbandhalle Schweißarbeiten durchgeführt. Während der Arbeiten entzündeten sich Dämmungsgummis, was zu einer starken Rauchentwicklung führte.

Arbeiter können Feuer löschen

Laut Polizei konnten die Arbeiter den Brand selber löschen. Allerdings erlitten sie dabei eine Rauchgasvergiftung. Im Einsatz waren neben der Feuerwehren Memmingen, Memmingerberg und Benningen, drei Rettungswagen sowie eine Streifenbesatzung der Polizei Memmingen.