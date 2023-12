Am Mittwoch ist es bei Seeg zu einem eher nicht alltäglichen Zusammenstoß gekommen. Ein auf der Ladefläche eines Lkw geladener Weihnachtsbaum war mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt danach einfach fort.

In den Morgenstunden des vergangenen Mittwochs kam es auf der Staatsstraße zwischen Seeg und Lengenwang zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher fuhr von Lengenwang in Richtung Seeg und hatte auf der offenen Ladefläche seines Lkws Weihnachtsbäume geladen. Der Polizeimeldung zufolge überragten allerdings die Bäume die Fahrzeugmaße seitlich.

Baum beschädigt Außenspiegel

Zur selben Zeit fuhr ein anderer Lkw-Fahrer in entgegengesetzter Richtung. Weil die geladenen Weihnachtsbäume in die Fahrbahn des Geschädigten ragten, kam es zum Zusammenstoß zwischen einem der Bäume und dem linken Außenspiegel des entgegenkommenden Lkws. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Fahrer will Unfall nicht bemerkt haben

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Beamte der Polizei Füssen konnten jedoch den 57-jährigen Unfallverursacher im Laufe des Tages ausfindig machen. Er gab gegenüber den Polizisten an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Der Unfall wird nun zur Prüfung einer möglichen Verkehrsunfallflucht der Staatsanwaltschaft Kempten vorgelegt.