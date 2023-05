Während die meisten Menschen zur Mittagszeit ans Essen denken, hatte ein Paar in Illertissen am Mittwoch ein ganz anderes Bedürfnis.

Gegen 13:20 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über den wilden Sex auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Saumweg in Illertissen informiert. Vor Ort trafen die Beamten dann einen 30-jährigen Mann und eine 57-jährige Frau in einem geparkten Auto an.

Sex auf Supermarkt-Parkplatz: Pärchen zeigte sich entspannt und überrascht zugleich

Bereits von außen sei erkennbar gewesen, dass das Pärchen den Beifahrersitz nach hinten geklappt hatte und mit geöffneten Hosen aufeinander saß, berichtet die Polizei. Die eingesetzten Beamten machten beide darauf aufmerksam, dass derart leidenschaftliche Aktivitäten in der Öffentlichkeit verboten sind und leiteten dann eine Anzeige gegen beide ein. Der 30-jährige Mann und seine Begleiterin hätten dabei einen entspannten aber auch sichtlich überraschten Eindruck gemacht, meldete die Polizei weiter.