Aller guten Dinge sind drei, dachte sich wohl eine türkische Familie. Innerhalb von sechs Tagen versuchte sie gleich dritten Mal illegal nach Deutschland einzureisen - und ging jedes Mal der Polizei ins Netz.

Lindauer Bundespolizisten kontrollierten am Sonntagmorgen in einem EuroCity-Zug im Bahnhof Lindau-Reutin eine türkische Familie, die aus zwei Erwachsenen und ihren vier Kindern bestand. Die Migranten konnten den Beamten keine Ausweispapiere vorlegen, berichtet die Polizei. Sie hatten nur Dokumente der österreichischen Fremdenpolizei sowie Bahnfahrkarten für die Strecke Bregenz-Ulm dabei. Als die Polizisten die Familie näher unter die Lupe nahm, stellten sie fest, dass gegen alle Familienmitglieder eine Wiedereinreisesperre für Deutschland besteht. Die Migranten hatten nur wenige Tage zuvor gleich zwei Mal versucht über Oberbayern illegal nach Deutschland einzureisen.

Erster Einreiseversuch: Türkische Familie will mit Großschleusung nach Deutschland

Die Polizei hatte die sechsköpfige Familie erst fünf Tage vorher im Landkreis Traunstein bei einer mutmaßlichen Großschleusung von 46 Türken aufgegriffen. Am nächsten Tag musste die Familie nach Österreich zurück und kassierte ein zweijähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland.

Zweiter Einreiseversuch: Bundespolizei greift türkische Familie im Bahnhof Freilassing auf

Doch das beeindruckte die Migranten offenbar wenig. Denn nur einen Tag später versuchten sie erneut unerlaubt nach Deutschland einzureisen. Dieses Mal saßen sie in einer Regionalbahn, die von Salzburg in die Bundesrepublik fuhr. Doch Bundespolizisten beendete die Reise der Familie im Bahnhof Freilassing und wiesen sie am Freitag zurück nach Österreich.

Dritter Einreiseversuch: Familie will über Bregenz nach Deutschland

Aufgeben kam für die Familie aber anscheinend nicht in Frage. Zwei Tage später machten sie sich erneut auf in Richtung Deutschland. Dieses Mal sollte es aber über Bregenz in die Bundesrepublik gehen. Die Migranten reisten wohl mit dem Zug von Salzburg nach Bregenz und stiegen dort in den Zug nach Ulm um. Doch auch beim dritten Mal hatte die Familie kein Glück.

Die beiden Erwachsenen werden jetzt wegen versuchter unerlaubter Einreise angezeigt. Der 37-jährige Familienvater, der die Reise organisiert hatte, bekommt außerdem eine Anzeige wegen des versuchten Einschleusens von Ausländern. Die Beamten schickten die Familie außerdem nach Österreich zurück.