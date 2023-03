Ein Zug hat am Donnerstag eine ältere Frau an einem unbeschrankten Bahnübergang in Niederbayern erfasst. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Frau hatte wahrscheinlich den heranfahrenden Zug nicht gesehen, teilte die Polizei mit.

Die Frau erlag noch an der Unfallstelle nahe Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) ihren schweren Verletzungen. Der Notarzt habe nur noch ihren Tod feststellen können. Der genaue Unfallhergang im Ortsteil Mahlgassing muss nach Polizeiangaben noch ermittelt werden.

Bahnstrecke war für mehrere Stunden komplett gesperrt

Im Zug befanden sich nach Angaben der Polizei neben dem Triebwagenführer noch neun Fahrgäste, die körperlich unversehrt blieben. Sie wurden vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Bahnstrecke war für mehrere Stunden für den Zugverkehr komplett gesperrt.

Weil die genauen Umstände des Unfallherganges noch unklar sind, übernahm die Kriminalpolizei Passau die weiteren Ermittlungen.