Ein 54-jähriger Mann aus Deutschland und sein 29-jähriger Sohn sind am Samstagvormittag in Zürs am Arlberg von einer Lawine mitgerissen worden.

Laut der Polizei in Vorarlberg fuhren Vater und Sohn gegen 11 Uhr am Vormittag zwischen der Zürsersee- und der Seekopf-Bergstation in freiem Gelände. Beide Skifahrer waren in Richtung Zürs unterwegs und lösten unterhalt der Lawinenverbauung ein Schneebrett aus. Dieses hatte eine Breite von rund 20 Metern und riss beide Skifahrer mit sich.

Glücklicherweise blieben die beiden Männer an der Oberfläche des abgegangenen Schneebretts liegen. Der 54-Jährige und ein Sohn blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.