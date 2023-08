Am Donnerstagnachmittag sollen im Unterallgäu mehrere Schüsse gefallen sein. Seitdem läuft ein Großeinsatz der Polizei.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West hat ein unbekannter männlicher Täter gegen 14 Uhr vermutlich mehrere Schüsse in der Unterallgäuer Gemeinde Amberg abgegeben. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Demnach habe der Mann in der Hauptstraße mehrfach in die Luft geschossen. Vor Ort fanden Polizeibeamte Patronenhülsen. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass der Mann die Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert hat.

Mindelheim, Buchloe, Günzach: Bewaffnete Polizeibeamte überprüfen Züge im Allgäu

Laut der Polizei wurde der Verdächtige einige Zeit später am Bahnhof in Buchloe beobachtet. Daraufhin durchsuchten schwer bewaffnete Polizeibeamte mehrere Züge im Allgäu.

Der Zug von Buchloe nach Kaufering konnte noch unmittelbar in Buchloe von Beamten überprüft werden.

Eine weitere Regionalbahn, die von Buchloe nach Lindau fahren sollte, wurde in Mindelheim durchsucht.

Beamte überprüften am Bahnhof in Günzach einen Zug der von Buchloe nach Kempten unterwegs war.

In allen drei überprüften Zügen wurden die Beamten nicht fündig.

Großeinsatz der Polizei: Vermutlich keine unmittelbare Gefährdung für die Bevölkerung

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass keine akute Gefährdung für die Bevölkerung besteht. "Wir nehmen den Fall aber natürlich sehr ernst", so ein Sprecher der Polizei gegenüber all-in.de.

Der Einsatz läuft derzeit noch weiter. Unter anderem werden in der Gemeinde Amberg Zeugenaussagen aufgenommen. Zeitweise waren rund drei Dutzend Streifenwagen der Polizei im Einsatz.

Auch interessant für dich: Polizei stellt Suche ein

Doch ein Wildschwein? - Löwenjagd bei Berlin nimmt überraschende Wendung

Schüsse im Unterallgäu: Warnung der Polizei

Laut der Polizei sollen derzeit keine Anhalter in der Region mitgenommen werden. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen machen, sollen den Notruf über die Telefonnummer 110 wählen.

Weitere Informationen folgen.