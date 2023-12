Aufgrund der heftigen Schneefälle ist in Kaufbeuren ein Baum umgestürzt und hat dabei ein Wohnhaus getroffen. Es gab Verletzte

Am Klosterwald in Kaufbeuren ist in der Nacht zum Samstag ein Baum auf ein Mehrfamilienhaus gestürzt. Nach Angaben der Polizei habe der Baum die Schneelast nicht mehr tragen können.

Baum stürzt auf Kaufbeurer Wohnhaus: Ein Bewohner verletzt

Ein Bewohner des Hauses zog sich leichte Verletzungen zu, als durch den Baum eine Glasscheibe zu Bruch ging. Eine ärztliche Behandlung sei allerdings nicht nötig gewesen, so die Polizei weiter. Noch in der Nacht informierte die Feuerwehr die Bewohner darüber, dass der Wald hinter dem Haus nicht betreten werden dürfe. Grund: Wegen der aktuelle Schneelast drohen weitere Bäume umzustürzen.