In Füssen hat ein 64-jähriger Mann eine etwas zwanzig Jahre jüngere Frau verletzt. Das Argument für die Gewalt: Die Frau habe zu viel gesprochen,

Ein Streit zwischen einem 64-jährigen Mann und einer 44-jährigen Frau ist in Füssen in den Nacht auf Sonntag ausgeartet. Laut der Polizei habe sich die Frau in dem Zimmer des Mannes aufgehalten. Allerdings habe sie,für den Geschmack des Mannes, zu viel geredet. Der 64-Jährige schubste die Frau daraufhin in ihr eigenen Zimmer zurück.

Beule am Kopf: Betrunkene Frau stürzt zu Boden

Dabei stürzte sie jedoch und stieß mit dem Kopf gegen den Boden. Die 44-Jährige zog sich dabe eine Beule zu. Nach Angaben der Polizei waren beide zum Zeitpunkt der Tat sehr betrunken gewesen. Der 64-Jährige erhält nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.