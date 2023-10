Am Samstagnachmittag ist ein 23-jähriger deutscher Pilot eines Segelfliegers in Tirol zu einer Außenlandung gezwungen worden. Der 23-Jährige war zuvor wegen zu starker Abwinde vom Kurs abgekommen.

Nach Angaben der österreichischen Polizei startete der 23-Jährige gegen 08:15 Uhr in Garmisch-Partenkirchen. Mit an Bord war auch ein 50-jähriger Mann aus Deutschland. Wegen der herrschenden Abwinde kam der Pilot vom Kurs ab. In Absprache mit einem Lotsen des Innsbrucker Flughafens führte der 23-Jährige deshalb eine Außenlandung durch. Er landete im Bereich Kolsass zwischen der Autobahn und dem dortigen Radweg auf einem Feld.

Keine Schäden

Laut Polizei blieben sowohl der Pilot als auch der Passagier unverletzt und es entstanden weder Beschädigungen am Flugzeug noch ein Flurschaden am Feld. Aufgrund der Erstmeldung, dass ein Flugzeug abgestürzt sei, standen die freiwilligen Feuerwehren Wattens und Kolsass, die Rettung und die Polizei im Einsatz.