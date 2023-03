Um sein Flugzeug nicht zu verpassen, hat am Freitag ein Lette eine Nottür am Flughafen Memmingen geöffnet und wollte aufs Flugfeld laufen. Dabei löste er allerdings einen Alarm aus - genau wie ein Passagier in einem Flugzeug über Memmingen.

Gleich zwei Mal schrillte am Freitag am Flughafen Memmingen der Alarm. Zunächst wurde die Flughafenwache der Grenzpolizei darüber informiert, dass eine Maschine aus Amman im Anflug sei, in der sich ein Passagier nicht korrekt verhalten habe. Der Mann hatte verbotener Weise auf der Bordtoilette geraucht, was den Rauchdetektor im Flugzeug aktiviert hatte. Nach der Landung am Allgäu Airport nahm ihn die Grenzpolizei in Empfang. Die Beamten leiteten ein Verfahren nach dem Luftsicherheitsgesetz ein. Den Mann erwartet nun eine empfindliche Geldbuße.

Zu spät dran zum Einchecken

Nur wenig später schrillte erneut der Alarm am Allgäu Airport. Ein Passagier war so spät dran, dass er nicht mehr in sein Flugzeug nach Riga einchecken konnte. Um die Maschine doch noch zu erreichen, öffnete er eine Nottür und wollte aufs Flugfeld laufen. Dadurch löste er allerdings einen Alarm aus, so dass Flughafenmitarbeiter ihn aufhalten konnten. Die Grenzpolizei nahm den Letten anschließend in Empfang und eröffnete gegen ihn ein Verfahren nach dem Luftsicherheitsgesetz.