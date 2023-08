Wegen des starken Regens hat es im Lauf des Dienstags auf Allgäuer Straßen mehrmals gekracht. Ein Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei musste die A8 komplett sperren. In allen Fällen führte zu hohes Tempo zu den Unfällen.

Aquaplaning-Unfall beim Überholen

Am Dienstag war ein 39-jähriger Autofahrer auf dem mittleren Fahrstreifen der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Wegen des anhaltenden Regens war die Fahrbahn bereits nass. Als der Fahrer zum Überholen ausscherte, geriet sein Wagen der Polizeimeldung zufolge wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit zunächst ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzleitplanke.

Transporter blockieren Fahrstreifen der A8

Das Auto schleuderte dann über den mittleren und rechten Fahrstreifen. Dort kollidierte der 39-Jährige mit zwei Kleintransportern, die anschließend die Fahrstreifen blockierten. Für die Unfallaufnahme musste die Polizei die A8 in Richtung Stuttgart kurzfristig komplett sperren. Nach einer Teilräumung konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Autofahrer leicht verletzt

Der 39-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtsachschaden schätzen die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg auf etwa 24.000 Euro. Bis zur Abschleppung der Fahrzeuge sicherte die Feuerwehr Elchingen die Unfallstelle ab. Den Fahrer erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit.

Auto überschlägt sich in Rieden

Am Dienstagmorgen baute eine 19-jährige Autofahrerin bei Rieden einen Unfall. Laut Polizei war auch sie mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Straße unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn kam sie im Bereich einer Doppelkurve mit ihrem Auto ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug der Wagen sich und wurde rundum beschädigt. Die Fahrerin gab den Einsatzkräften gegenüber an, nicht verletzt zu sein. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 7.000 Euro.

Bei regennasser Fahrbahn zu schnell auf der B12 unterwegs

Am Dienstagvormittag kam es dann zu einem weiteren Regenunfall auf der B12 bei Jengen.Eine 28-jährige Frau war mit ihrem Auto auf in südlicher Richtung unterwegs. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kam sie auf Höhe der Anschlussstelle Jengen ins Schleudern, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr sie noch ein Verkehrszeichen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 2.500 Euro. (PI Buchloe)

Am Dienstagabend ist ein 28-jähriger Pkw-Fahrer bei Weißensberg mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Der Mann befuhr am Dienstag, gegen 22:15 Uhr, die Autobahn A96 in Fahrtrichtung Lindau. Wegen Aquaplaning kam er ins Schleudern, prallte gegen die Mittelleitplanke. Von dort aus krachte er dann gegen einen auf der rechten Spur fahrenden Wagen. Anschließend prallte er nochmals gegen die Mittelleitplanke. Verletzt wurde zum Glück bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden, der auf rund 10.000 Euro geschätzt wird. Auch die Mittelleitplanke wurde bei dem Unfall beschädigt. Wegen der Unfallaufnahme musste die Polizei die beiden Fahrspuren Richtung Lindau sperren, der Verkehr konnte aber über den Standstreifen umgeleitet werden. Der verunfallte Wagen des 28-Jährigen wurde abgeschleppt. (PI Lindau)

Zwei Unfälle wegen Aquaplaning zwischen Altenstadt und Illertissen

Am Dienstagnachmittag kam es bei Starkregen zu zwei Unfällen auf der Autobahn zwischen Altenstadt und Illertissen. Bei Altenstadt kam ein 42-Jähriger mit seinem Auto aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte mehrmals gegen die Schutzplanke. Bei Illertissen verlor wegen Aquaplaning ein 49-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er rutschte nach rechts von der Fahrbahn und krachte dort gegen die Schutzplanke. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 30.000 Euro.