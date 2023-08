Zwei aufgemotzte Autos hat die Polizei am Mittwoch in Mindelheim und Kaufbeuren sichergestellt. Bei beiden stellten die Beamten deutliche Leistungssteigerungen fest.

Die Kontrollgruppe Poser/Tuner des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West nahm am Donnerstagabend rund um Mindelheim und Kaufbeuren die Tuning-Szene ins Visier. Dabei hielten die Beamten in Mindelheim ein Auto an, das illegal so umgebaut wurde, dass sich seine Leistung wohl erheblich steigerte.

Tuning-Kontrolle in Kaufbeuren: Motor wurde komplett umgebaut

In Kaufbeuren nahmen die Beamten ein Auto unter die Lupe, bei dem der Motor komplett umgebaut worden war. Der Originalmotor und die Turbolader wurden durch leistungsstärkere Komponenten ersetzt. Außerdem hatte man die Katalysatoren entfernt und die serienmäßige Abgasanlage ausgetauscht. Die neue Abgasanlage war so verändert worden, dass der Fahrer sie mit einer Fernbedienung steuern konnte.

Wasser-Methanol-Einspritzung führt wohl zu exorbitanter Leistungssteigerung

Die Rad-Reifenkombination in Verbindung mit den Fahrwerksfedern und den Distanzscheiben führte laut Polizei dazu, dass die Vorderräder an der Karosserie streiften. Am Ende entdeckten die Beamten auch noch eine Wasser-Methanol-Einspritzung, die im Normalfall zu einer exorbitanten Leistungssteigerung führt. Ein Sachverständiger hatte die ganzen technischen Veränderungen nicht abgenommen, so die Polizei.

Polizei stellt beide Autos sicher

Die Beamten stellten beide Autos sicher. Ein Sachverständiger wird sich nun beide Fahrzeuge genau anschauen. Außerdem wird ihre Leistung auf einem Prüfstand gemessen. Die Polizei wird außerdem die Zulassungsstellen über sämtliche technische Veränderungen informieren.