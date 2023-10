Sechs Musiker haben am Flughafen Memmingen jetzt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Grund für den Streit war das Gepäck der Männer.

Sechs Musiker haben an einem Check-In-Schalter am Flughafen Memmingen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Süd-West wollten die Männer im Alter von 17 bis 41 Jahren vor ihrem Flug nach Tuzla in Bosnien-Herzegowina ihr Gepäck aufgeben. Da die Instrumente als Sperrgepäck aufgenommen werden sollten und dafür extra Gebühren anfielen, kam es zu einem Streit zwischen den Musikern und dem Check-In-Personal. Während des Streits fertigten die Musiker zudem Videos von dem Streit auf.

Polizei schaltet sich ein und beruhigt die Lage

Erst nachdem sich Beamte der Bayerischen Grenzpolizei einschalteten, kehrte Ruhe ein. Die Männer bezahlten letztlich den nötigen Aufpreis und traten ihren Flug nach Bosnien-Herzegowina an. Die Videoaufnahmen auf den Mobiltelefonen seien von den Musikern freiwillig gelöscht worden, so die Polizei weiter. Ein strafbares Verhalten habe nicht vorgelegen.