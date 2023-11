Auf frischer Tat ertappt haben zivile Einsatzkräfte des Zentralen Einsatzdienste (ZED) Neu-Ulm vier Kinder und Jugendliche beim Ladendiebstahl in Mindelheim. Die Polizei übergaben sie anschließend ihren Eltern.

Zivile Einsatzkräfte des ZED Neu-Ulm beobachteten nach Angaben der Polizei am Samstagabend vier Kinder und Jugendliche, wie diese in einem Verbrauchermarkt im Heimenegger Weg in Mindelheim diverse Waren im Gesamtwert von ca. 60 Euro stahlen.

Mutmaßliche Ladendiebe in Mindelheim sind zwischen 9 und 14 Jahre alt

Als die mutmaßlichen Ladendiebe den Supermarkt verlassen wollten, sprachen die Beamten sie auf die eingesteckten Waren an und hielten sie fest. Dabei stellten sie auch das Diebesgut sicher. Bei den vier Ladendieben handelt es sich laut Polizei um Kinder bzw. Jugendliche im Alter von 9 bis 14 Jahren.

Streifen der Polizei Mindelheim fuhren die vier Minderjährigen anschließend nach Hause und übergaben sie in die Obhut ihrer Eltern. Die abschließenden Ermittlungen zum Ladendiebstahl führt die Polizei Mindelheim geführt.