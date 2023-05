Bei einem Unfall in einer Kletterhalle in Kundl (Tirol) ist am Pfingstsonntag ein Mann ums Leben gekommen.

Der tragische Unfall ereignete sich am Abend des Pfingstsonntags. Zu dieser Zeit war ein 65-jähriger Kletterer alleine in einer Kletterhalle in Kundl und stieg derzeitigen Erkenntnissen der Polizei zufolge in verschiedene Routen mittels Selbstsicherung ein.

Gegen 18:40 Uhr hörten Mitglieder des Alpenvereins, die sich in der Kantine der Kletterhalle befanden, einen lauten Knall. Sie liefen sofort zur Halle - und entdeckten dort den leblos am Boden liegenden Österreicher.

Die Zeugen setzten unverzüglich die Rettungskette in Gang. Doch die eintreffenden Retter konnten nichts mehr für den 65-Jährigen tun - er hatte bei dem Absturz tödliche Verletzungen erlitten.

Kletterhalle Kundl: Mann verunglückt tödlich

Wie die Polizei in Tirol berichtete, war der erfahrene Kletterer zum Zeitpunkt des Unfalls mit Kletterausrüstung ausgerüstet, jedoch war keine Selbstsicherung und kein Sicherungsgerät am Klettergurt angebracht.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Kletterhalle in Kundl bleibt bis 1. Juni geschlossen.

Auch interessant für dich: Kletter- und Wanderunfälle

Ein Toter und mehrere Verletzte bei Bergunfällen in Tirol

Kundl ist eine Marktgemeinde mit 4861 Einwohnern im Bezirk Kufstein in Tirol, nah Breitenbach am Inn.