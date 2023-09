Die Polizei hat in Neu-Ulm einen mutmaßlichen Fahrraddieb erwischt. Ein Zeuge hatte den Mann bei der Tat beobachtet und die Beamten gerufen.

Die Polizei in Neu-Ulm hat am Donnerstag einen mutmaßlichen Fahrraddieb erwischt. Ein Zeuge hatte den Mann dabei beobachtet, wie er am Bahnhofsvorplatz mit einer Säge an dem Schloss eines Fahrrades hantierte. Die alarmierten Polizeibeamten eilten sofort zum Tatort und konnten den Mann noch während des Fahrraddiebstahls erwischen. Der Fahrraddieb wurde von der Polizei festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 30-jährigen Mann, so die Polizei Neu-Ulm.

Versuchter Fahrraddiebstahl in Neu-Ulm: Polizei sucht Besitzer des Mountainbikes

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein älteres Mountainbike der Marke "Triumph". Der Wert des Fahrrades sei nur noch relativ gering, so die Polizei weiter. Das Rad wurde von der Polizei sichergestellt. Noch ist aber unklar, wem das Mountainbike gehört. Der Besitzer soll sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm melden. Die Telefonnummer lautet 0731/8013-0. Gegen den 30-jährigen Fahrraddieb leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen eines Versuchs des besonders schweren Falls von Diebstahl ein.