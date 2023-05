Gleich zwei Mal seine Zeche nicht bezahlt hat ein Mann in einer Gaststätte am Stiftsplatz in Kempten. Die Polizei sucht nun nach ihm.

Der Mann hatte nach Angaben der Polizei am Ostermontag, 10. April, und Samstag, 6. Mai, jeweils am späten Nachmittag die Gaststätte am Stiftsplatz besucht. Dor ließ er es sich gut gehen: Er aß und trank - nur zahlte er seine Rechnung nicht.

Zechpreller geht zum Rauchen vor das Lokal in Kempten und kehrt nicht mehr zurück

Der Mann hatte sich beide Male mit der gleichen Masche ums Bezahlen gedrückt: Er gab vor, nur kurz zum Rauchen vor die Tür zu gehen. Doch zurück ins Lokal kam er nicht mehr. Stattdessen spazierte er in Richtung Pfeilergraben davon.

Zeugen hatten ihn dabei jedoch beobachtet und folgendermaßen beschrieben:

Der Mann soll 1,80 Zentimeter groß sein

Er soll mittelbraune, kurze Haare haben

Er trägt keinen Bart

Der Unbekannte hat eine auffällige Zahnlücke

Er spricht mit einem nicht näher definierten Akzent

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Kempten ermittelt nun wegen Betrugs. Wer den Mann gesehen hat, nähere Informationen zu seinem Aufenthaltsort hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, soll sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 0831/99092140 melden.