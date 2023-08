Bei Bergunfällen an der Alpe Streichgampen und am Grünsattel in Tirol sind zuletzt zwei Menschen verletzt worden.

Am Mittwoch war es bei Zams im Bereich der Alpe Streichgampen zu einem Bergunfall gekommen. Dabei wurde ein 68-jähriger Österreicher verletzt.

Sturz nach Arbeiten an Alpe Streichgampen: Umgestürzter Baum verhindert kompletten Absturz

Laut der Landespolizei Tirol waren drei Personen am Dienstag zu Reparaturarbeiten zur Alpe Streichgampen aufgestiegen. Am Tag darauf machten sie sich dann auf den Rückweg ins Tal. Auf einer Höhe von etwa 1.400 Metern wollte sich der 68-Jährige dann die Schuhe binden und verlor dabei das Gleichgewicht. Der Mann stürzte über den Wegrand. Nach etwa zehn Metern und unmittelbar vor dem Abgrund wurde sein Sturz von einem umgestürzten Baum gestoppt.

Verletzter muss abgesichert und mit Hubschrauber gerettet werden

Beide Begleiter stiegen daraufhin zu dem 68-Jährigen ab und sicherten ihn. Die Besatzung eines alarmierten Notarzthubschraubers konnte den Verletzten mit einem Tau retten und brachte ihn im Anschluss in das Krankenhaus nach Zams.

Pillerseetal: 90-jähriger Bergwanderer vermisst

Bei Waidring im Pillerseetal hat sich am Mittwochabend ebenfalls ein Bergunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei in Tirol war ein 90-jähriger Mann aus Österreich gegen 13 Uhr auf den Hausberg bei Waidring gestiegen und setzte seine Tour dann in Richtung Talsenalm und Grünsattel fort. Nachdem der Mann nach den üblichen zwei Stunden noch nicht zurückgekehrt war, verständigten Angehörige die Bergrettung.

Suchaktion: Bergrettung findet 90-Jährigen Wanderer

Diese leitete daraufhin eine Suchaktion nach dem 90-jährigen Bergwanderer ein. Gegen 18:20 Uhr konnte der Mann dann auf dem Wanderweg in Richtung Grünsattel gefunden werden. Der Mann dürfte sich bei einem Sturz verletzt haben, so die Polizei weiter.

Rettung mit Hubschrauber

Die Bergung des Verletzten wurde mittels Taurettung von einem Notarzthubschrauber durchgeführt. Der 90-jährige Bergwanderer wurde danach in das Bezirkskrankenhaus in Sankt Johann in Tirol gebracht und dort medizinisch versorgt.

Bergrettung Waidring im Einsatz

Die Bergrettung Waidring war mit insgesamt 18 Personen im Einsatz. Ein angeforderter Polizeihubschrauber und eine Polizeidrohne mussten nicht mehr eingesetzt werden.