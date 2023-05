Am Donnerstag, gegen 22:40 Uhr ist es am Baggersee Attenhausen in der Nähe von Sontheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde ein 19-jähriger Mann von einem bislang unbekannten Täter erheblich im Gesicht verletzt, wie die Polizei berichtet.

Mehrere Zähne verloren und ins Krankenhaus gekommen

Der junge Mann verlor mehrere Zähne und wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weil an diesem Abend laut Polizei recht viele Leute an dem Baggersee bzw. in der Umgebung waren, werden Zeugen, die die Tat beobachtet haben, gebeten, sich unter Tel. 08261/7685-0 bei der Polizei Mindelheim zu melden.