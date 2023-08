Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Haus in Lindau eingebrochen. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in Lindau am vergangenen Wochenende

Nach Angaben der Polizei geschah der Einbruch in Lindau in der Zeit von Samstag, 17 Uhr und Sonntagmorgen um 8:30 Uhr in der Friedrichshafener Straße. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich über eine Kellertür Zugang zu dem Haus und durchwühlten Schubladen und Schränke nach möglichem Diebesgut. Da der oder die Verbrecher aber nicht Wertvolles entdecken konnten, rückten sie unerkannt ab.

Polizei sucht nach zwei Männern

In dem Zusammenhang mit der Tat hofft die Polizei in Lindau nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei interessiert sich besonders für zwei ukrainische Männer. Diese seien am Nachmittag vor der Tat in der Wohngegend unterwegs gewesen und hätten ihre Arbeitskraft für Gartenarbeiten oder ähnliche Tätigkeiten angeboten. Aktuell ist nicht klar, ob die beiden Männer im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen.

Hinweise an die Kripo Lindau

Personen, die Angaben zu den beiden Männern oder zu Fahrzeugen der beiden machen können, sollen sich mit der Kripo in Lindau in Verbindung setzen. Die Telefonnummer lautet 08382/910-0.