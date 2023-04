In Oberostendorf ist eine Frau bei der Wohnungssuche auf einen Betrüger reingefallen. Der Unbekannte hatte sie mit einem Angebot angelockt und anschließend um einen vierstelligen Betrag erleichtert.

Die Frau hatte in einem Kleinanzeigenporal ein Inserat für die Wohnungssuche eingestellt. Daraufhin nahm der Täter per E-Mail und Messengerdienst Kontakt zu ihr auf und bot ihr eine Wohnung zur Miete an. Für die Wohnung sollte die 39-Jährige jedoch erst eine vierstellige Kaution und die erste Monatsmiete überweisen.

Opfer überweist Geld ohne Wohnung gesehen zu haben

Ohne die Wohnung oder den Vermieter gesehen zu haben, überwies die Frau den geforderten Betrag auf ein italienisches Konto. Nachdem der Betrüger das Geld hatte, brach er den Kontakt ab. Sein Opfer erstattete dann Anzeige bei der Polizei.