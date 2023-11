Der Wintereinbruch im Allgäu hat die Polizei auf Trab gehalten. Besonders im Ober- und Ostallgäu gab es Unfälle aufgrund von Glätte.

Seit Freitagnachmittag schneit es im Allgäu. Besonders im südlichen Ostallgäu und dem Oberallgäu kamen einige Autofahrer mit dem Schnee noch nicht zurecht. Die Folge: Mehrere Unfälle auf den Allgäuer Straßen.

Unfallserie wegen Wintereinbruch auf A7 im südlichen Allgäu

Allein auf der A7 ereigneten sich im Zuständigkeitsgebiet der Verkehrspolizei Kempten insgesamt acht Unfälle in nur sechs Stunden. Grund für die Crashs sei jeweils eine nicht angepasste Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen gewesen, so die Verkehrspolizei Kempten. Bei allen Unfällen auf der A7 blieb es jedoch glücklicherweise bei Blechschäden.

Schnee auf der Straße: Autofahrerin baut Unfall an Börwanger Steige

Auch abseits der Autobahn A7 hat es einige Unfälle gegeben. Gegen 19 Uhr verlor eine Autofahrerin aufgrund von Schneeglätte an der Börwanger Steige die Kontrolle über ihr Auto. Die 60-jährige Frau krachte frontal in die Schutzplanke und fuhr nach dem Unfall einfach weiter - um den Schaden kümmerte sich die Frau nicht. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei über den Unfall. An der Stelle der Kollision fanden die Polizeibeamten die komplette Frontstoßstange und das Kennzeichen des Unfallautos.

Autofahrerin blockiert Straße: Grund waren Sommerreifen

Zwischen Wiggensbach und Neuhausen blockierte gegen 19:10 Uhr ein Auto beide Fahrstreifen an einer Steigung. Vor Ort traf die Polizei dann auf eine Autofahrerin, die mit Sommerreifen unterwegs war. Aufgrund der ungeeigneten Reifen kam das Auto nicht mehr von der Stelle. Das Kuriose: In dem Kofferraum des Autos lagen die neu gekauften Winterreifen des Autos. Die Beamten untersagten der Frau die Weiterfahrt. Zudem muss sie mit einem Bußgeld von 80 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Buchenberg nach Wengen: Auto landet wegen Straßenglätte in Bachbett

Gegen 20:40 Uhr ereignete sich dann auch zwischen Buchenberg und Wengen ein Unfall. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn kam ein 19-jähriger Autofahrer, kurz nach dem Weiler "Schwarzerd", von der Straße ab. Das Auto des Fahranfängers überschlug sich und bleib anschließend in einem angrenzenden Bach liegen.

Autos überschlagen sich bei Kempten - Autofahrer fährt bei Dietmannsried in Stauende

Der Unfallverursacher und seine beiden Mitfahrer konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Während die beiden Mitfahrer leicht verletzt wurden, blieb der 19-jährige Fahrer unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden und musste mit einem Kran geborgen werden. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 12.500 Euro.

Schnee im Allgäu: Unfälle auch im südlichen Ostallgäu

Besonders bei Rückholz im Ostallgäu hat der Wintereinbruch zu Unfällen geführt. Nach Angaben der Polizei krachte es dort gleich zweifach. Zunächst rutschte eine 26-jährige Autofahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Grund war auch hier eine zu hohe Geschwindigkeit bei Glätte.

Eine weitere Autofahrerin im Alter von 23 Jahren war auf schneebedeckter Fahrbahn ebenfalls ins Rutschen geraten und kam dabei auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 56-jähriger Autofahrer konnte mit seinem Fahrzeug gerade noch nach rechts ausweichen und fuhr dabei zwei Leitpfosten um. Verletzte gab es bei den Unfällen in Rückholz glücklicherweise nicht. Beide Autofahrerinnen werden aber ein Bußgeld bezahlen müssen.