Bei einem schweren Unfall bei Immenstadt ist ein 19-jähriger Autofahrer am Sonntag schwer verletzt worden. Der junge Mann war einem Tier ausgewichen.

Bei einem schweren Autounfall auf der Kreisstraße OA30 bei Immenstadt-Rauhenzell ist ein 19-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Immenstadt wollte der Mann einem Tier ausweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er dann mit einem Baum.

Unfall bei Immenstadt: Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss

Der 19-jährige Autofahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Unfallauto und an dem Baum entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 5.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass der 19-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 0,5 Promille. Den Unfallverursacher erwartet jetzt eine Strafanzeige.