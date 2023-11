Glück im Unglück hatten Mensch und Tier bei einem Wildunfall am Montag bei Buchloe. Ein Autofahrer hatte einen Biber erfasst, der die Fahrbahn überquerte.

Am späten Montagabend fuhr der 33-jährige Autofahrer von Buchloe Richtung Amberg. Dabei stieß er gegen einen Biber, der gerade die Fahrbahn überquerte. Der Biber wurde in einen Wassergraben geschleudert. Der verständigte Biberbeauftragte kümmerte sich um das Tier. Nach Angaben der Polizei kam der Biber offenbar mit dem Schrecken davon. Auch am Auto entstand glücklicherweise kein Schaden.