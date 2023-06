In Jengen und Rieden sind ein Motorrad- und ein Radfahrer bei Wildunfällen am Donnerstag verletzt worden. In beiden Fällen hatten Rehe die Wege der Verkehrsteilnehmer gekreuzt.

Ein 65-jähriger Ostallgäuer um die Mittagszeit mit seinem Motorrad von Weinhausen in Richtung Beckstetten unterwegs. Bei Jengen sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Der Polizei zufolge konnte der Motorradfahrer noch rechtzeitig bremsen und ausweichen. Bei dem Ausweichmanöver stürzte der 65-Jährige jedoch.

Mit gebrochenem Schlüsselbein ins Krankenhaus

Während das Reh unverletzt blieb, erlitt der Mann einen Schlüsselbeinbruch. Ein Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand bei dem Unfall ein Schaden von knapp 2.500 Euro.

Reh kollidiert mit Radfahrer

In Rieden konnte ein 17-jähriger Radfahrer leider nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Ein Reh war auf einen Feldweg gesprungen den dieser gerade befuhr. Dabei stieß der 17-Jährige mit dem Tier zusammen und stürzte. Das Reh stand nach dem Unfall gleich wieder auf und lief weg. Der Jugendliche musste jedoch ins Krankenhaus gebracht werden. Er erlitt bei der Kollision Schürfwunden und klagte über Schmerzen im Rückenbereich.