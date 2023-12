Am Wochenende ist es im Allgäu zu vier Wildunfällen gekommen. Unter anderem sind auf der B12 und der A96 zwei Greifvögel mit Autos kollidiert.

Insgesamt 4.000 Euro Schaden nach Zusammenstößen mit Greifvögeln

Am frühen Samstagabend war ein 25-jähriger Mann mit seinem Auto auf der B12 unterwegs. Auf Höhe Jengen stieß er laut Polizei mit einem Greifvogel zusammen, der die Fahrbahn zu tief überflogen hatte. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Frontschaden von 2.000 Euro. Die Polizei konnte anschließend das Tier nicht mehr finden.

Bereits am Freitagvormittag hat sich ein zweiter Wildunfall mit einem Greifvogel ereignet. Ein Bussard war auf der A96 zwischen Buchloe und Bad Wörishofen mit dem Auto eines 80-jährigen Mannes zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, flog auch in diesem Fall das Tier nach dem Zusammenstoß weiter, am Fahrzeug verursachte der Vogel einen Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

Fuchs bei Wildunfall bei Wertach getötet

In der Nacht auf Montag war eine 33-Jährige mit ihrem Auto auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wertach und Kranzegg unterwegs. Plötzlich überquerte ein Fuchs die Fahrbahn und wurde vom Auto erfasst. Dem Polizeibericht zufolge erlag der Fuchs seinen Verletzungen. Der Wagen blieb augenscheinlich unbeschädigt.

Tote Tiere und ein flüchtiger Autofahrer nach Wildunfällen im Allgäu

In derselben Nacht kam es in Immenstadt zwischen Diepolz und Freundpolz zu einem weiteren Wildunfall. In diesem Fall war eine 54-jährige Autofahrerin mit einem Reh kollidiert. Das Reh lief nach dem Zusammenstoß weiter, die Polizei verständigte den zuständigen Jagdpächter. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.