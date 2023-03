In Germaringen hat ein herrenloser Jagdhund vergangene Woche Jagd auf Rehe gemacht. Einen Rehbock hat er dabei getötet. Die Polizei sucht jetzt nach dem Besitzer des Hundes.

Vergangene Woche bemerkte der zuständige Jagdpächter am Dienstag, 10.00 Uhr und am Freitag, 11.00 Uhr, im Gutenberger Wald den freilaufenden Jagdhund. In einem Fall biss das Tier einen Rehbock tot, im zweiten Fall jagte er Rehe.

Wem gehört der Hund?

Die Polizei ermittelt jetzt in zwei Fällen wegen Jagdwilderei. Vom Besitzer des Hundes fehlt bisher jede Spur. Die Polizei Buchloe bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen der Vorfälle können sich unter der Telefonnummer 08241/9690-0 bei der Polizei melden.