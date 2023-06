Solche Szenen sieht man sonst nur im Film: Ein Auto lieferte sich in der Nacht auf Donnerstag eine wilde Verfolgungsjagd mit einem Taxi.

Mercedes verfolgt Großraumtaxi im Stadtgebiet von Lindau

Eine heiße Verfolgungsjagd haben sich nach Angaben der Polizei ein schwarzer Mercedes und ein Großraumtaxi in der Nacht auf Donnerstag gegen 01.40 Uhr im Stadtgebiet von Lindau geliefert. Mehrere Zeugen riefen die Polizei an, weil ein dunkler Mercedes mit österreichischem Kennzeichen versuchte, ein Großraumtaxi aus Friedrichshafen am Kreisverkehr nahe des Autobahnzubringers auf Höhe einer Tankstelle zu rammen.

Taxi schleudert von der Straße und kracht gegen Mauer und Baum

Anschließend ging die wilde Fahrt auf der Bregenzer Straße in Richtung Stadtmitte weiter. Auf Höhe eines Lokals erreichte der Autofahrer dann offenbar sein Ziel: Er fuhr auf das Taxi. Der Taxifahrer verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte über einen Radweg in einen Zaun. Das Taxi durchbrach den Zaun und krachte gegen eine Mauer und einen Obstbaum, der komplett entwurzelt wurde.

Taxi-Insassen kommen mit dem Schrecken davon

Der Taxifahrer und seine zwei Fahrgäste hatten bei dem Crash noch Glück: Sie blieben unverletzt. Am Taxi entstand jedoch ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Auch am Zaun und am Seitenstreifen der Bregenzer Straße entstand ein Schaden. Dieser dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen.

Auto fährt nach Crash zurück nach Hörbranz (Österreich)

Nach dem Crash kümmerte sich der Autofahrer nicht weiter um das Taxi oder dessen Insassen. Er wendete seinen Mercedes und raste zurück nach Österreich. Die österreichische Polizei fahndete nach dem Auto und entdeckte es schließlich in einer Tiefgarage in Hörbranz (Vorarlberg). Die Beamten klingelten daraufhin beim vermeintlichen Fahrer und Halter des Autos. Doch der war nicht daheim.

Warum es zu der Verfolgungsjagd kam, ist noch unklar. Die Ermittlungsgruppe der Lindauer Polizeiinspektion ermittelt nun.