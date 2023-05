Am Bachtelsee hat die Polizei am Pfingstmontag Wildcamper am Ostufer des Bachtelsees erwischt.

Laut Polizei entdeckten die Beamten in den Morgenstunden des Pfingstmontags ein Zelt mit zwei Personen direkt am Ostufer des Bachtelsees, welche sich häuslich eingerichtet hatten. Die Flächen um den Bachtel- und Bärensee sind als Landschaftsschutzgebiet deutlich durch Hinweisschilder gekennzeichnet. In diesen Schutzgebieten ist unter anderem das Campen ausdrücklich untersagt. Der 54-Jährige und sein 26-jähriger Begleiter erwarten eine Anzeige nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz.