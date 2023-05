Die Polizeiinspektion Füssen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag erneut Wildcamper in den Landschaftsschutzgebieten in Füssen, Schwangau und Halblech festgestellt.

Insgesamt entdeckte die Polizei sechs Fahrzeuge, die in den Schutzgebieten standen. Zehn Personen erhielten eine Anzeige gemäß des bayerischen Landschaftsschutzgesetzes.