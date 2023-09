Am Sonntag hat ein Unbekannter einen Wiesnbesucher angegriffen und schwer verletzt. Der Mann war im Bereich der Matthias-Pschorr-Straße niedergeschlagen worden. Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung nach sechs Verdächtigen.

Am Sonntag hat ein Unbekannter gegen 21:00 Uhr einen 39-jährigen Wiesnbesucher mit Wohnsitz in München im Bereich der Matthias-Pschorr-Straße niedergeschlagen. Durch den Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nähere Angaben zum Tathergang als auch zu Tatverdächtigen konnte der 39-Jährige der Münchner Polizei zufolge nicht machen.

Beschreibung der Verdächtigen

Nach einer Sichtung von Videoaufzeichnungen einer Sicherheitskamera auf dem Festgeländer, hat die Polizei erste Hinweise zu möglichen sechs Verdächtigen. Die Männer sind alle etwa 1,80 m groß, ca. 20 Jahre alt, haben eine kräftige Statur und sind südländischen Typs. Der Polizei zufolge trugen die Verdächtigen folgende Kleidung:

Tatverdächtiger eins: Rotes T-Shirt und kurze Hose

Tatverdächtiger zwei: Graues T-Shirt

Tatverdächtiger drei: Grauer Pullover mit Aufschrift "Nike" und eine schwarze Jogginghose

Tatverdächtiger vier: Schwarzes T-Shirt und eine schwarz-weiße Jogginghose

Tatverdächtiger fünf: Schwarzes T-Shirt und weiße Jeans

Tatverdächtiger sechs: Schwarz-weißes Hemd mit Blumenmuster und eine schwarze Hose

Zeugenaufruf:

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die gegen 21:00 Uhr im Bereich des Fahrgeschäfts "Rio Rapidos" in der Matthias-Pschorr-Straße etwas beobachtet haben könnten, was im Zusammenhang mit der Tat steht. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München (Kommissariat 24) unter der Telefonnummer 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Auch Wiesn-Angestellte wird Opfer von Angriff

Nicht nur Wiesn-Besucher werden immer wieder auf dem Oktoberfest verletzt. Am Eröffnungsabend hat ein Bierzeltbesucher eine Bedienung mit einem Maßkrug verletzt.