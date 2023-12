Während des schneereichen Freitags und Samstags hat es erneut immer wieder auf Allgäuer Straßen gekracht.

Unfälle am Freitag

Am Freitag kam es in Biessenhofen und in Füssen zu mehreren Verkehrsunfällen wegen Schnee. Am Freitagabend ist ein 18-jähriger Fahranfänger in Richtung Biessenhofen auf Höhe des Kreisverkehrs Altdorf wegen der winterlichen Straßenverhältnisse von der Fahrbahn abgekommen. Er rutschte dabei gegen zwei Verkehrszeichen. Der Polizei zufolge entstand dabei ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Am Freitag hielt der andauernde Schneefall auch sämtliche Einsatzkräfte im südlichen Ostallgäu rund um den Forggensee auf Trab. Neben mehreren glättebedingten Verkehrsunfällen kamen auch zwei Lkw von der Fahrbahn ab. Diese konnten nur durch erheblichen Aufwand durch Abschleppunternehmen wieder auf die Fahrbahn gebracht werden.

Der Großteil der Arbeit bestand darin, umgestürzte Bäume und größere Äste von den Straßen zu beseitigen. 21 derartiger Einsätze im Bereich Füssen liefen bei der Einsatzzentrale der Polizei und der integrierten Leitstelle der Feuerwehr ein. Manche Straßenabschnitte mussten laut Polizei komplett gesperrt werden. Ein Baum stürzte direkt vor den Augen eines 33-Jährigen auf die Fahrbahn und auf dessen Auto. Am Wagen entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch die zahlreichen erforderlichen Fahrten von Schneepflügen geschah es schließlich auch, dass hierbei geparkte Autos beschädigt worden sind, wie es in der Tiroler Straße und in der Von-Freyberg-Straße der Fall war. Der entstandene Schaden beläuft sich hier insgesamt auf ca. 15.000 Euro.

Unfälle bei Schnee und Glätte im Allgäu - Autofahrer auf A 7 schwer verletzt

Auto stößt in Kaltental mit umgefallenem Baum zusammen

Am 02.12.2023, gegen 17:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße OAL 6 zwischen Dösingen und Blonhofen zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Frau war Richtung Blonhofen unterwegs. In einem Waldstück erkannte die Dame zunächst ein Auto, das vor ihr auf der Fahrbahn wendete. Grund dafür war ein wegen der Schneemassen umgefallener Baum. Die Fahrerin erkannte diesen Baum laut Polizei jedoch zu spät und kollidierte mit diesem. Die Frau blieb bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt, jedoch entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 650 Euro.

15.000 Euro Schaden und eine Verletzte nach Unfall in Wangen

Bei anhaltendem Schneefall fuhr am Samstag gegen 12.00 Uhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer auf der A96 in Fahrtrichtung Memmingen. Auf Höhe der Behelfsausfahrt bei Neuravensburg verlor er aufgrund schneebedeckter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Insgesamt vier Mal krachte er der Polizei zufolge gegen die Mittelleitplanke, ehe das Fahrzeug in entgegengesetzter Richtung zum Stehen kommt. Durch die herumliegenden Trümmerteile wurde der Reifen eines nachfolgenden Autos beschädigt, so dass er gewechselt werden musste. Die Beifahrerin des Unfallverursachers wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000.- Euro.

Mehrere Unfälle in Kaufbeuren und Umgebung

Aufgrund des starken Schneefalles kam es den gesamten Samstag zu zahlreichen Behinderungen und Verkehrsunfällen. Am Morgen befuhr ein Autofahrer die Kreisstraße von Pforzen kommend in Fahrtrichtung Bad Wörishofen. Hierbei kam er aufgrund Glätte nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in einen angrenzenden Bachlauf. Der Fahrer wurde leicht verletzt, am Wagen enstand ein hoher Sachschaden. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden.

Auf der OAL8 bei Stöttwang stieß ein Autofahrer mit einem auf die Fahrbahn gestürzten Baum zusammen. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch wurde sein Fahrzeug beschädigt. Im Verlauf des gesamten Tages kamen mehrfach Fahrzeuge von der Fahrbahn ab oder blieben aufgrund der Straßenverhältnisse stecken und mussten geborgen werden.

In Kaufbeuren und dem Umland führte der starke Schneefall zu massiven Einschränkungen des Straßenverkehrs. Häufig stürzten Bäume aufgrund der Schneelast auf die Straße, was zudem zu zahlreichen Einsätzen der freiwilligen Feuerwehren führte. Die Staatsstraße 2055, vom Verteilerkreisverkehr Kaufbeuren in Richtung Germaringen, musste komplett gesperrt werden. Zudem wurden die Arbeiten des Winterräumdienstes häufig durch verkehrswidrig oder unvorteilhaft abgestellte Fahrzeuge behindert. Die Stadt Kaufbeuren wird am Sonntag mit Lkw‘s die Schneemassen aus der Innenstadt heraustransportieren. Die Bürger werden überdies gebeten, ihre Fahrzeuge nur in dringenden Fällen zu nutzen, da auch im Laufe des Sonntages mit weiterem Schneefall und Einschränkungen des Straßenverkehrs zu rechnen ist. (PI Kaufbeuren)

Sattelzug bleibt in SIgmarszell stecken

Am Samstagmorgen fuhr sich ein Sattelzug im Ortsteil Schlachters aufgrund des massiven Schneefalls und der dadurch schneebedeckten Fahrbahn fest. Das Fahrzeuggespann konnte glücklicherweise geborgen werden, ohne dass ein Sachschaden entstanden ist. (PI Lindau)

Sachschäden durch Schneebruch in Lindau

LINDAU. Im Verlauf des Samstag fielen aufgrund des massiven Schneefalls immer wieder Äste auf die Straßen, da die Bäume der hohen Last des nassen Schnees nicht mehr standhalten konnten. Dadurch wurden bislang mindestens drei Fahrzeuge beschädigt. Vereinzelt mussten auch Straßen aufgrund drohendem Schneebruch von der Feuerwehr im Bereich Unterreitnau und Wasserburg gesperrt werden. (PI Lindau)

Zaun umgefahren - Fahrer verliert Führerschein

Am Samstag gegen 10:50 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem Pkw die Woringer Straße und kam bei winterlichen Straßenverhältnissen und gerader Strecke von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem Metallzaun eines Anwohners, sodass ein Schaden von insgesamt 2.000,- Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Fahrzeuges alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde folglich die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen, zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Lkw-Anhänger kippt nach Kollision mit der Leitplanke um – A96 muss komplett gesperrt werden

Am Samstagvormittag befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Lkw samt Anhänger die teilweise schneebedeckte A 96 in Richtung Lindau. Da er trotz winterlicher Straßenverhältnisse seine Geschwindigkeit nicht anpasste, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann. Er kam ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzleitplanke. Durch die Wucht dieses Aufpralls kippte der Anhänger nach links um und blieb auf der Fahrbahn liegen. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die A 96 für circa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt, die Schadenshöhe am Fahrzeuggespann und an der Mittelschutzleitplanke liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Auto kommt in der Ausfahrt Memmingen-Süd von der Fahrbahn ab

Am Samstag befuhr eine 24-Jährige die A 7 mit ihrem Pkw in südliche Fahrtrichtung. Als sie an der Anschlussstelle Memmingen-Süd die Autobahn verlassen wollte, kam sie aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse, in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit, in der Rechtskurve der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte sie mit zwei Leitpfosten und einer Richtungspfeiltafel. Die Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Betrags.

Unfälle in Günzburg

Am Samstagnachmittag ereignete sich in der Bahnhofstraße aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ein Verkehrsunfall. Ein 55-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße Bahnhofplatz von Leipheim kommend und bog nach rechts auf die Bahnhofstraße ab. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn, rutschte er dabei nach links gegen die dortige Mittelinsel und touchierte eine Warnbake. Durch den Zusammenstoß brach die Aufhängung der Bake, am Pkw entstanden Kratzer an der Stoßstange und die Plastikverkleidung am Radkasten wurde beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf knapp 1.000,- Euro geschätzt. (PI Günzburg)

Am Samstagvormittag räumte ein 33-jähriger Schneepflugfahrer den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Violastraße. Bei den Räumarbeiten touchierte er den geparkten Pkw einer 61-Jährigen. Der Pkw wurde dabei an der linken Fahrzeugseite beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 1.500,- Euro geschätzt. Am Schneepflug entstand kein Schaden.

Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Schneepflug

Am Samstag gegen 10.00 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Günzburg die Mitteilung über einen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem kleineren Schneeräumfahrzeug im Deffinger Weg in Leinheim. Der 45-jährige Unfallverursacher befuhr die Straße bergauf in Richtung Deffingen. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Schneeräumfahrzeug eines entgegenkommenden 33-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest nicht durchführbar war, ordnete die Streife eine Blutentnahme im Krankenhaus an. Das Ergebnis der Blutuntersuchung wird nun zeigen, ob eine Beeinflussung durch Alkohol oder lediglich die winterlichen Straßenverhältnisse ursächlich für den Unfall waren.

Unfallflucht in Krumbach

KRUMBACH. Am Samstag gegen 16:20 Uhr räumte ein 36-jähriger Schneepflugfahrer die „Busstraße“ am Bahnhof, im Bereich der Ulmer Straße. Als er zurücksetzte, fuhr ein Pkw hinter diesem vorbei und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde die Fahrertüre des Pkw erheblich beschädigt - das Anbaugerät am Schneepflug blieb unbeschädigt. Offensichtlich befuhr der Pkw-Fahrer die „Busstraße“ widerrechtlich, da diese für den allgemeinen Verkehr gesperrt ist. Nach kurzem Gespräch der Fahrzeugführer setzte sich der Pkw-Fahrer in sein Fahrzeug und verließ ohne weiteres die Unfallstelle. Zeugen die Hinweise zu dem Kleinwagen bzw. Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach (Tel. 08282/905-0) zu melden.

Taxifahrt endet bei Langenau auf der Autobahn

Am Samstagmorgen geriet der 55-jährige Fahrer eines Taxis auf der A8 in Richtung Stuttgart aufgrund winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Taxi frontal mit der Schutzplanke. Die vier Fahrgäste des Taxis sowie der Taxifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden wird durch die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg auf ca. 22.000,- Euro geschätzt. Gegen den Taxifahrer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zwei Verletzte bei Frontalcrash in Weißenhorn

WEISSENHORN. Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall aufgrund der winterlichen Witterung in der von-Vöhlin-Straße in Emershofen. Eine aus nördlicher Richtung fahrende 45-jährige Pkw-Fahrerin, verlor aufgrund Schneeglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Pkw. Beide Unfallbeteiligten wurden hierbei leicht verletzt. Deren Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Durch den Unfall entstand ein erheblicher Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich.

Baum bricht unter Schneelast zusammen

Am Samstagmorgen brach ein kolossaler Kastanienbaum in der Weißenhorner Innenstadt, unweit des Wochenmarktes, aufgrund der Schneelast zusammen. Der Baum wurde vom städtischen Bauhof und der Feuerwehr Weißenhorn unter Einsatz von schweren Gerätschaften aufgeräumt. Hierdurch kam es kurzzeitig zu einer Verkehrssperrung im innerstädtischen Bereich. Durch den Einsturz kam es weder zu einem Personen- noch zu einem Sachschaden. (PI Weißenhorn)