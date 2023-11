Maskierte Männer sollen im Landkreis Sigmaringen erneut einen Jungen (10) angesprochen haben. Möglicherweise wollten sie das Kind ins Auto locken.

In Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) sollen drei maskierte Männer einen zehnjährigen Jungen angesprochen haben. Laut der Polizei habe der betroffene Junge angegeben, dass er am Montag gegen 13:15 Uhr im Bereich der Martin-Schneller-Straße und der Straße "Beim Wasserturm" von den drei Männern, aus einem silberfarbenem Kleintransporter heraus, angesprochen worden sei.

Silberner Kleintransporter: 10-jähriger Junge konnte sich befreien

Die drei Männer hätten schwarze Corona-Masken getragen und angeboten, den Jungen nach Hause zu fahren, so die Polizei weiter. Zudem sollen die Männer auch mit Süßigkeiten gelockt haben. Als der Zehnjährige dies ablehnte, habe ihn einer der Männer am Arm gepackt, heißt es weiter. Dem Jungen sei durch Schreie und Gegenwehr schließlich die Flucht gelungen.

Kind in Pfullendorf angesprochen: Polizei sucht mögliche Zeugen

Die zuständige Polizei in Pfullendorf sucht jetzt nach möglichen Zeugen, die sich am Montagmittag in der Nähe des Tatortes aufgehalten haben. Diese sollen sich beim Polizeiposten in Pfullendorf melden. Die Telefonnummer lautet 07552/2016-0.

Kinder angesprochen: Mehrere Fälle in Pfullendorf

Bereits am Dienstag der vergangenen Woche wurden in Pfullendorf mehrere Kinder auf verdächtige Weise angesprochen. Auch in diesen Fällen waren drei Männer in einem silberfarbenem Kleinwagen involviert. Ein weiterer Fall, in dem ein Kind angegeben hatte, auf dem Schulhofgelände von einem Unbekannten mit einem Absperrband gefesselt worden zu sein, hat sich mittlerweile als erfundene Geschichte herausgestellt.

Pfullendorf: Polizei mit mehr Präsenz

Trotzdem zeigt die Polizei mittlerweile mehr Präsenz. Die Streifentätigkeit der Polizei an relevanten Örtlichkeiten sei verstärkt worden, meldet das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg. Die Kleinstadt Pfullendorf zählt rund 13.600 Einwohner und liegt zwischen Sigmaringen und Überlingen am Bodensee.